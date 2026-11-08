Іспанець Джон Рам виграв чемпіонат Абу-Дабі з першої спроби — The National

Іспанець Джон Рам переміг на турнірі Abu Dhabi Aldar Championship в Абу-Дабі, ОАЕ, у своєму дебютному виступі. На полі Yas Links він випередив найближчого переслідувача на два удари.

У боротьбі за титул Рам випередив, зокрема, північноірландця Рорі Макілроя та англійця Тіррелла Гаттона. Саме Гаттон посів друге місце й грав у фінальному раунді разом із Рамом. Для нього це друге друге місце на турнірі за останні три роки.

Шоста перемога в Rolex Series

Як повідомляє The National, Рам здобув рекордний шостий титул у серії Rolex Series. Це також його перша перемога в DP World Tour за понад три з половиною роки — від тріумфу на Masters 2023 року.

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Упродовж більшої частини цього періоду іспанець грав у LIV Golf. Раніше цього року він завершив співпрацю з цією серією та повернувся до традиційних турів. Гаттон був його партнером по команді в LIV Golf.

Вдалий дебют на Yas Links

Рам уперше зіграв на Yas Links цього тижня й за чотири раунди не показав результату гіршого за 67 ударів, або п’ять ударів нижче пару. Він став другим іспанським володарем Falcon Trophy після Пабло Ларрасабаля, який переміг у 2014 році.

Для Макілроя це був уже 15-й виступ в Абу-Дабі, однак він досі не вигравав цей турнір. Водночас його результат дозволив Еухеніо Чакаррі зберегти лідерство в Race to Dubai перед фінальним етапом сезону в Дубаї. Макілрой на DP World Tour Championship у Jumeirah Golf Estates боротиметься за восьмий титул у загальному заліку сезону.

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