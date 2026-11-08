Іспанія наказала притримати 12% оливкової олії до вересня 2027 року — Fortune

Міністерство сільського господарства Іспанії зобов’язало фермерів відкласти на зберігання 12% виробленої оливкової олії до кінця вересня 2027 року. Рішення ухвалили на тлі прогнозу великого врожаю оливок: виробництво оливкової олії в країні цього сезону може зрости на 23% — до 1,6 млн тонн. Як повідомляє Fortune, це буде четвертий за величиною врожай за всю історію.

188 тисяч тонн поза ринком

Фермери мають зберігати частину олії у власних господарствах або на сторонніх складських об’єктах. Міністерство прагне тимчасово не допустити на ринок 188 тис. тонн оливкової олії. У відомстві заявили, що захід має забезпечити рентабельність для фермерів, захистити інтереси покупців і додати ринку стабільності.

Поточний сезон збору врожаю розпочався у вересні. Сприятлива погода навесні, за даними видання, може компенсувати наслідки посухи та спеки попередніх років, коли виробництво оливок залишалося низьким. Європейський Союз дозволяє стримувати постачання оливкової олії, якщо це не призводить до надмірного викривлення ринку.

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Ціни вже знизилися

Очікування більшої пропозиції вже позначилися на вартості продукції. На олійницях в Андалусії минулими вихідними середня ціна становила 2,93 євро за кілограм — приблизно на 15% менше, ніж близько двох місяців тому.

Представники галузі розкритикували спробу підтримати ціни, наголошуючи, що ринок оливкової олії є глобальним, тоді як розпорядження стосується лише іспанських виробників. Старший аналітик компанії Expana Кайл Голланд також зазначив, що оливкова олія погіршується під час зберігання і вже за кілька місяців може перестати відповідати категорії extra virgin. За його словами, великі покупці вже мають значні запаси, тому зберігання частини виробництва може не мати негайного впливу на ціни.

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