Іспанія обіграла Чехію 2:0 у Лізі націй — Interia Sport

У Чехії збірна Іспанії 12 листопада перемогла Чехію з рахунком 2:0 у матчі п’ятого туру Ліги націй УЄФА. Алекс Баена відкрив рахунок з пенальті на 39-й хвилині, а Марк Пубіль забив другий м’яч на шостій компенсованій хвилині другого тайму.

Пенальті після перегляду VAR

Перший гол став наслідком гри рукою Лукаша Амброса у штрафному майданчику чехів. Арбітр призначив пенальті після перегляду епізоду за допомогою VAR. Голкіпер Матей Ковар вгадав напрямок удару Баени, однак не дістався м’яча.

На початку другого тайму Єремі Піно забив за іспанців, але його гол скасували через мінімальний офсайд після перевірки VAR. Чехи мали нагоду зрівняти рахунок: після удару Лукаша Провода м’яч рикошетом пролетів поруч зі стійкою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Червона картка Крейчі

На 70-й хвилині капітан збірної Чехії Ладіслав Крейчі отримав червону картку. Суддя після перегляду повтору визначив, що його фол на Роберто Фернандесі зірвав перспективну атаку іспанської команди.

Гра чехів у меншості вплинула на перебіг заключної частини зустрічі, а Пубіль встановив остаточний рахунок. За даними Interia Sport, Іспанія володіла м’ячем 66% ігрового часу та завдала 21 удару проти 13 у суперника. Чехи не завдали жодного удару в площину воріт. Для іспанців це була п’ята поспіль перемога в поточному розіграші турніру.

Читай нас у