Іспанія посилила захист вразливих орендарів від виселення — Al Jazeera

Парламент Іспанії схвалив декрет, який продовжує захист від виселення для орендарів, визнаних соціальними службами такими, що перебувають у скрутному фінансовому або соціальному становищі. Захист діятиме, доки регіональна влада не зможе запропонувати таким людям альтернативне житло.

За документ проголосували 35 депутатів, проти — 34. Як повідомляє Al Jazeera, рішення ухвалили наступного дня після загальнонаціонального 24-годинного страйку через стрімке зростання орендної плати та вартості життя.

Реформа перед достроковими виборами

Перший декрет ухвалила тимчасова нижня палата парламенту. Чинність ухваленого документа залежатиме від результатів дострокових загальних виборів, призначених на кінець листопада. Консервативна Народна партія, яка є провідною опозиційною силою, заявила, що скасує ініціативи лівого уряду в разі приходу до влади.

Прем’єр-міністр Педро Санчес призначив вибори, які раніше планували провести у 2027 році, після того, як парламент не зміг ухвалити попередні декрети уряду. Вони передбачали посилення захисту орендарів від виселення та автоматичне продовження договорів оренди.

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Пропозицію проти спекуляцій не підтримали

Другий декрет, спрямований на обмеження спекуляцій на ринку нерухомості, парламент відхилив із результатом 34 голоси проти 35. Він передбачав заборону компаніям, які працюють на ринку нерухомості, купувати об’єкти менш ніж за 70% їхньої вартості.

Правоцентристська баскська партія, яка підтримала декрет про захист від виселень, цього разу проголосувала разом із правим блоком. Вона вказала, що обмеження може спонукати власників забирати житло з ринку оренди, зменшити пропозицію та ще більше підвищити ціни.

Масові протести через недоступне житло розпочалися у вересні після телевізійних кадрів виселення 87-річної Марії дель Кармен Абаскаль, відомої як Марікармен. Після її смерті у жовтні в країні посилилося суспільне обурення, а уряд прискорив підготовку житлових декретів.

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