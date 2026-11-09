Міністерство молоді та дітей Іспанії звернулося до прокуратури з проханням розслідувати матеріали сексуального насильства над дітьми у TikTok. Відомство також допустило можливість призупинення роботи платформи в країні, якщо це визнають доцільним, повідомляє Anadolu Agency.

Звернення надіслали після розслідування іспанської некомерційної організації Maldita.es. За 35 днів дослідники задокументували 1182 публічні дописи з матеріалами сексуального насильства над дітьми, які загалом набрали 48 млн переглядів. За даними організації, функції пошуку та рекомендацій TikTok допомагали знаходити такий контент.

Результати розслідування Maldita.es

Дослідники повідомили, що деякі продавці приховували частини відвертих зображень за допомогою емодзі або пікселізації та пропонували повні відео за гроші. Інші облікові записи, за твердженням Maldita.es, демонстрували такі зображення відкрито, зокрема як фотографії профілю. Також фіксувалися фотографії дітей без відвертого змісту, які спрямовували користувачів до каналів для купівлі, продажу або обміну такими матеріалами.

Організація поскаржилася TikTok на вибірку з 50 відео через внутрішню систему скарг платформи. Згідно з її даними, компанія видалила п'ять роликів і заблокувала ще 13 в Іспанії. Із 231 облікового запису, який, за висновками дослідників, публікував відверті матеріали, 136 залишалися активними 15 жовтня — в останній день дослідження.

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Найпопулярніше з виявлених відео набрало понад 4 млн переглядів до блокування в Іспанії. Обліковий запис, що його опублікував, залишався активним на момент оприлюднення висновків Maldita.es. Дослідники також виявили понад 7700 іспаномовних акаунтів, користувачі яких заявляли про наявність таких матеріалів, просили їх або пропонували поширити.

Дії міністерства та TikTok

Розслідування охопило також 91 пряму трансляцію неповнолітніх у 17 країнах. За інформацією Maldita.es, глядачі пропонували дітям гроші за виконання прохань, серед яких були й сексуального характеру. Організація зазначила, що віртуальні подарунки TikTok давали змогу здійснювати виплати під час трансляцій, а сама платформа отримувала прибуток від цих операцій.

Міністерка молоді та дітей Сіра Рего попросила терміново зустрітися з представниками TikTok в Іспанії, щоб вони пояснили, які заходи захисту дітей уже застосовує компанія та що вона зробить негайно. Maldita.es передала зібрані докази іспанським прокурорам з кіберзлочинності. За даними організації, TikTok попросив надати більше інформації, але до публікації розслідування не відповів на запитання щодо захисту дітей і його висновків.

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