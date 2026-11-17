Уряд Іспанії та ще 20 країн зобов’язалися до 2030 року знизити національні показники поширеності ожиріння на 5%. Зобов’язання ухвалили в межах глобального заклику до дій проти ожиріння, започаткованого спільно зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я та ЮНІСЕФ, повідомляє Health Policy Watch.

Три напрями дій

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що з ожирінням нині живуть понад мільярд людей. За його словами, дітей шкільного віку з ожирінням уже більше, ніж дітей із недостатньою масою тіла.

Стратегія передбачає три рівні дій: профілактику для всього населення, раннє втручання для людей із підвищеним ризиком і доступ до ефективного лікування без стигматизації для людей, які живуть з ожирінням. До профілактичних заходів віднесли податки на солодкі напої, чітке маркування продуктів, обмеження реклами нездорової їжі для дітей та здорове харчування у школах.

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План Іспанії

Міністерка охорони здоров’я Іспанії Моніка Гарсія Гомес заявила, що держави мають докази, інструменти й можливості для результативних дій. За її словами, Іспанія залучила 18 міністрів до реалізації національного плану зі скорочення дитячого ожиріння.

ВООЗ визначає ожиріння як форму порушення харчування та хронічне складне захворювання, що підвищує ризик серцево-судинних хвороб, діабету й деяких видів раку. Від 1990 року його поширеність серед дорослих більш ніж подвоїлася, а серед підлітків зросла вчетверо. У 2025 році ожиріння стало найпоширенішою формою порушення харчування серед дітей і підлітків віком від 5 до 19 років.

До заклику, крім Іспанії, долучилися Бахрейн, Барбадос, Ботсвана, Бразилія, Бруней-Даруссалам, Єгипет, Есватіні, Ірландія, Йорданія, Малайзія, Маврикій, Мексика, Панама, Філіппіни, Португалія, Сейшели, Словенія, Південна Африка, Таїланд та Уругвай. Ці країни є учасниками плану ВООЗ із прискорення боротьби з ожирінням, ухваленого Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я у 2022 році.

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