Іспанія та Нідерланди висунули кандидатів на посаду президента ЄЦБ — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Іспанія та Нідерланди подали кандидатури на посаду президента Європейського центрального банку, яку Крістін Лагард залишить 7 лютого. Претендентами стали колишній очільник Банку Іспанії Пабло Ернандес де Кос і колишній глава центрального банку Нідерландів Клаас Кнот, повідомляє Politico Europe.

Два претенденти

Кандидатури де Коса та Кнота стали єдиними, поданими до дедлайну о 17:00. Їхнє висунення є частиною переговорів щодо розподілу місць у виконавчій раді ЄЦБ, до яких залучені також Франція та Німеччина.

Європейський центральний банк встановлює процентні ставки, щоб підтримувати стабільність цін відповідно до середньострокової цілі у 2%. Виконавча рада ЄЦБ складається із шести осіб і відповідає за щоденну діяльність установи.

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Переговори щодо інших посад

Берлін прагне зберегти місце, яке 3 січня звільнить німецька економістка Ізабель Шнабель, переходячи на роботу до Міжнародного валютного фонду. Париж, зі свого боку, розраховує на посаду головного економіста ЄЦБ після завершення 31 травня восьмирічного терміну повноважень ірландця Філіпа Лейна.

Міністри фінансів країн єврозони обговорять кадрові зміни в ЄЦБ на засіданні Єврогрупи в Брюсселі в понеділок. Де Кос і Кнот не братимуть участі в закритій зустрічі, однак національні міністри підтримуватимуть кандидатури своїх співвітчизників. Дипломати очікують подальших домовленостей лідерів ЄС на неформальному саміті в Дубліні, а дедлайн подання кандидатур на заміну Шнабель спливає 27 листопада.

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