Іспанські NH90 уперше вилетіли за тривогою в місії НАТО у Румунії — AeroTime

Два вертольоти NH90 тактичного авіаційного загону Paznic Повітряно-космічних сил Іспанії вперше вилетіли за тривогою в межах міжнародної місії НАТО в Румунії. Вони піднялися з авіабази Міхаїл-Когелнічану у відповідь на повідомлення про невстановлені безпілотники.

Як повідомляє AeroTime, дрони зникли до того, як вертольотам потрібно було вступати з ними у взаємодію. Обидва NH90 після цього повернулися на базу. Генеральний штаб оборони Іспанії назвав виліт першим оперативним підняттям за тривогою за участю іспанського вертольота, розгорнутого в міжнародній місії НАТО.

Вертольоти для протидії дронам

Загін Paznic розпочав ротацію в межах посиленої місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії 31 липня 2026 року. Іспанський контингент складається із семи винищувачів F/A-18M Hornet, одного літака-заправника A400M, трьох вертольотів NH90 та приблизно 200 військовослужбовців. Розгортання заплановане до кінця листопада 2026 року.

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У НАТО раніше зазначали, що NH90 долучаться на завершальному етапі ротації саме для місій протидії безпілотникам. Підполковник Альберто Б. Кальво Лопес заявив, що вертольоти не замінюють F-18, а доповнюють їх. За його словами, винищувачі мають переваги у швидкості, дальності та роботі сенсорів, тоді як вертольоти є гнучкішими проти цілей, що летять низько, повільно або діють нестандартно.

Попередні вильоти винищувачів

Станом на 6 листопада загін Paznic виконав 37 вильотів за тривогою. 16 серпня іспанський F/A-18 збив безпілотник, який увійшов до повітряного простору Румунії з боку Молдови. 24 липня румунський F-16 уперше збив дрон, що вторгся в повітряний простір країни.

20 серпня в іншому інциденті румунський F-16 відкрив вогонь із гармати по морському безпілотнику, який дрейфував біля газової платформи в Чорному морі. Залучення NH90 є частиною переходу НАТО до інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, що поєднує винищувальні патрулі, наземну ППО та засоби протидії дронам.

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