Колишній півзахисник збірної Іспанії Хуан Мата оголосив про завершення професійної кар’єри у 38 років. Про це повідомляє BBC Sport.

Титули зі збірною Іспанії

Мата провів 41 матч за національну збірну. Він входив до складу команди, яка виграла чемпіонат світу 2010 року, а через два роки здобула титул чемпіона Європи. У фіналі Євро-2012 проти Італії, який завершився з рахунком 4:0, футболіст відзначився голом.

Клубна кар’єра

Вихованець академії мадридського «Реала» перейшов до «Валенсії» у 2007 році. У серпні 2011 року він став гравцем «Челсі», з яким виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Кубок Англії.

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У січні 2014 року Мата приєднався до «Манчестер Юнайтед». За цей клуб він здобув Лігу Європи, Кубок Англії та Кубок ліги, після чого залишив команду 2022 року. Згодом іспанець виступав за турецький «Галатасарай», японський «Віссел Кобе», а також австралійські «Вестерн Сідней Вондерерз» і «Мельбурн Вікторі».

Футболіст заявив, що футбол не зникне з його життя, хоча він припиняє професійні виступи.

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