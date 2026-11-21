В Іспанії тенісиста Рафаеля Надаля обрали до правління «Реал Мадрид» на позачергових загальних зборах клубу. За даними Der Spiegel, за інформацією мадридського клубу, кандидатуру 40-річного спортсмена підтримали 99,5% членів, які голосували.

Результати голосування

П’ятеро членів клубу утрималися, ще четверо проголосували проти Надаля. До його обрання правління мадридського клубу складалося з 19 осіб. Призначення тенісиста було єдиним питанням порядку денного позачергових зборів.

Надаль, який уже є почесним членом «Реал Мадрид», назвав нову роль великою відповідальністю. «Це величезна відповідальність, яку я беру на себе, щоб навчатися та робити свій внесок», — сказав колишній перший номер світового рейтингу в заяві клубу.

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Давній уболівальник клубу

Тенісист зазначив, що клуб пов’язує його з родиною та друзями, з якими він дивиться матчі. Перед голосуванням Надаль подякував президенту «Реал Мадрид» Флорентіно Пересу та правлінню за висунення його кандидатури. Він заявив, що прийняв пропозицію з ентузіазмом, бажанням навчатися і зробити посильний внесок.

Перес заявив, що клуб може пишатися присутністю у своїх лавах людини зі спортивним і людським значенням Надаля. Тенісист завершив успішну кар’єру в листопаді 2024 року, здобувши 22 титули турнірів Великого шолома.

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