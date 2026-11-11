Istat прогнозує зростання ВВП Італії на 0,9% у 2026 році — ANSA English

Національний інститут статистики Istat прогнозує, що ВВП Італії зросте на 0,9% у 2026 році та на 0,6% у 2027 році. У 2025 році економіка країни зросла на 0,6%, повідомляє ANSA English.

Роль внутрішнього попиту

За оцінкою Istat, основним чинником економічного зростання стане внутрішній попит без урахування запасів. Його внесок у динаміку ВВП може становити 1,2 відсоткового пункту у 2026 році та 0,6 відсоткового пункту у 2027 році.

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Чистий зовнішній попит, за прогнозом статистичного відомства, не матиме впливу на економічне зростання у 2026 році. У 2027 році його внесок очікується незначно позитивним.

Прогноз щодо інфляції

Водночас Istat очікує прискорення інфляції через підвищення цін на сировину. Дефлятор витрат домогосподарств на споживання, за прогнозом, становитиме 3,3% у 2026 році, а у 2027 році знизиться до 2,8%.

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