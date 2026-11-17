В Ізраїлі історик Тель-Авівського університету Амір Тайхер дослідив нацистські расові картки СС, у яких людей класифікували за 21 фізичною ознакою. Як повідомляє Jerusalem Post, його стаття вийшла 1 листопада у журналі Berichte zur Wissenschaftsgeschichte та ґрунтується на документах воєнного часу, що зберігаються у Федеральному архіві Німеччини.

Оцінки за фізичними ознаками

Екзаменатори фіксували риси на стандартизованих бланках і виставляли оцінки від одного до п’яти. Окремо зазначали нібито расовий склад людини, її придатність для СС та класифікацію родини.

Серед характеристик, які вносили до карток, були ніс, колір очей, форма потилиці, текстура волосся та волосяний покрив на тілі. Потилицю могли позначити як опуклу, округлу або пласку, а волосся класифікували від прямого до щільно завитого.

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Відбір для германізації

Ці псевдонаукові огляди були частиною нацистської політики пошуку людей, яких вважали придатними для германізації на окупованих територіях Європи. За даними Тайхера, фахівці СС під час війни перевірили понад мільйон людей.

Дослідницький проєкт історик розпочав у 2019 році. Він звернув увагу, що під час перетворення рукописних позначок на дані можуть бути втрачені важливі відомості: значення могло мати навіть розташування відмітки всередині графи. Нинішня стаття присвячена методам роботи з картками, а висновки про логіку рішень екзаменаторів Тайхер планує представити окремо.

Наслідки расового відбору простежуються, зокрема, після знищення чеського села Лідиці у червні 1942 року. За даними Меморіального музею Голокосту США, працівники СС оглянули дітей із села, яких відправили до окупованої Польщі, та відібрали дев’ятьох для германізації. Їм дали німецькі імена, навчали німецької мови й передали до німецьких прийомних родин через програму Lebensborn. Приблизно 80 інших дітей із Лідиців, яких не відібрали, німецька влада вбила; наявні дані свідчать, що їх отруїли газом у центрі вбивств Хелмно.

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