ISW: Китай може посилювати тиск на родичів політиків Тайваню — Taipei Times

У Тайвані Китай може посилювати тиск на родичів політиків, яких Пекін називає «затятими тайванськими сепаратистами», щоб вплинути на майбутні місцеві вибори. Про це йдеться в оновленні американського Інституту вивчення війни, підготовленому спільно з American Enterprise Institute, повідомляє Taipei Times.

Санкції проти компанії батька політика

Аналітики звернули увагу на санкції проти компанії VWAY, що належить Шеню Ту-чену — батькові депутата від Демократичної прогресивної партії та кандидата на посаду мера Тайбея Пуми Шеня. Управління у справах Тайваню КНР оголосило про обмеження минулої середи.

Санкції забороняють VWAY торгувати з організаціями, підприємствами та фізичними особами в КНР. На думку ISW, Пекін, імовірно, націлюється на родичів, щоб схилити самих політиків припинити діяльність, яку китайська влада вважає просуванням незалежності Тайваню.

Пуму Шеня у жовтні 2024 року внесли до переліку приблизно десятка осіб, яких КНР називає «затятими сепаратистами». За правовими тлумаченнями Пекіна 2024 року щодо його закону проти сепаратизму цим людям може загрожувати суворе покарання, зокрема смертна кара.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші згадані випадки

Автори оновлення також навели приклади інших заходів, які вони назвали примусовими. Братові засновника United Microelectronics Corp Роберта Цао на початку місяця відмовили у в'їзді до Китаю. Племінник міністра внутрішніх справ Лю Ши-фан у квітні втратив роботу в Китаї.

Окремо в оновленні згадано арешт у Каліфорнії жінки, яку підозрюють у стеженні за сином президента Вільяма Лая нібито на користь Китаю. Лай, Шень і Лю є членами Демократичної прогресивної партії, яка, за оцінкою ISW, вважає Тайвань і КНР окремими країнами.

ISW припустив, що Пекін може посилювати примусові заходи щодо Пуми Шеня напередодні місцевих виборів 28 листопада. За даними Taipei Trust in Democracy Association, минулого місяця Шень поступався меру Тайбея від Гоміндану Цзян Вань-аню на 1,2 пункту, тоді як останнє опитування цієї ж організації показало його перевагу в 17 пунктів.

Управління у справах Тайваню КНР і пов'язаний із китайськими військовими акаунт Jun Zhengping також розкритикували телеведучого Кевіна Цая за участь у передвиборчому заході Шеня. Аналітики зазначили, що навіть без виходу Шеня з перегонів публічне переслідування може відвернути тайванських публічних діячів від співпраці з ним або підтримки його поглядів.

Читай нас у