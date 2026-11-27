Італія обіграла Фіджі 23:21 у Лондоні — Channel NewsAsia
Збірна Італії з регбі перемогла Фіджі з рахунком 23:21 у матчі за 11-те місце першого Nations Championship у Лондоні, Велика Британія. Вирішальним став штрафний фулбека Томмазо Аллана за 13 хвилин до завершення гри. Про це повідомляє Channel NewsAsia.
Перша перемога Італії
Італія швидко повела 17:0, занісши дві спроби у стартовій чверті матчу. Їх авторами стали центровий Федеріко Морі та хукер Джакомо Нікотера. Це була перша перемога італійців на турнірі: до цього вони програли всі шість матчів групового етапу.
За тиждень до цього Фіджі перемогла Італію в Удіне з рахунком 21:16. Успіх у матчі за 11-те місце став полегшенням для команди тренера Гонсало Кесади, яка протягом турніру зазнала низки травм.
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Камбeк Фіджі
Фіджійці перехопили ініціативу завдяки швидкості в боротьбі за м’яч і перевазі в силових контактах. Спроби за команду занесли фулбек Поніпаті Логанімасі, вінгер Пеніасі Дакувака та восьмий номер Кітіоне Салава. Після цього Фіджі вийшла вперед — 21:20.
Однак команда порушила правила у сутичці, після чого Аллан реалізував штрафний і повернув Італії лідерство. Наприкінці зустрічі італійці відбили атаки суперника та зберегли переможний рахунок. Капітан Фіджі Ісоа Насіласіла зазначив, що його команда віддала суперникам територію та не використала своїх можливостей.