Палата депутатів Італії остаточно схвалила указ про освіту, який обмежує частку іноземних учнів у кожному класі до 30%. Документ також забороняє відвідувати школи з закритим обличчям, повідомляє Anadolu Agency.

Голосування в Палаті депутатів

За указ проголосували 142 депутати, проти — 112, ще четверо утрималися. Уряд пов’язав ухвалення документа з голосуванням про довіру, а представники опозиції під час голосування тримали протестні плакати.

Заступниця лідера парламентської групи правлячої партії «Брати Італії» Аугуста Монтарулі заявила, що 30-відсоткове обмеження має запобігати сегрегації в класах. За її словами, указ також посилює викладання італійської мови.

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Інтеграція та інші зміни

Міністр освіти Джузеппе Вальдітара заявив, що ці заходи сприятимуть «справжній інтеграції» через знання італійської мови та дотримання спільних правил. Він також повідомив, що документ розширює захист учнів з інвалідністю, передбачає більше фінансування підручників і підтримує боротьбу з булінгом та кібербулінгом.

Критика опозиції та видавців

Лідерка опозиційної Демократичної партії Еллі Шляйн назвала указ «жахливим» і закликала уряд інвестувати у шкільні будівлі та персонал. Депутатка Ірене Манці заявила, що обмеження ділитиме дітей за походженням і може змусити їх змінювати школу, якщо в класі буде перевищено ліміт.

Указ також встановлює ціну цифрових підручників на рівні половини вартості друкованих. Асоціація італійських видавців виступила проти цього положення, заявивши, що воно дасть сім’ям незначну фінансову вигоду та може поставити під загрозу робочі місця у видавничій галузі.

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