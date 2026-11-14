Італія оштрафувала Meta на €805 млн за доступ до даних Android — Channel NewsAsia

Італійський орган із захисту даних оштрафував Meta Platforms на €805 млн за доступ до фотографій і відео користувачів Android без їхньої згоди та інформування. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Доступ через функцію Facebook

За даними італійського регулятора, Meta мала доступ до фото й відео з особистих галерей користувачів Android через функцію застосунку Facebook. Вона пропонувала користувачам матеріали з їхніх галерей, які вони могли опублікувати у соцмережі.

Компанія має протягом 60 днів вимкнути цю функцію за замовчуванням і окремо отримувати згоду користувачів на її використання. На момент повідомлення регулятора Meta була недоступна для коментаря.

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Розслідування та нова функція

Розслідування розпочали у 2025 році. Воно не охоплювало можливе використання вмісту галерей для навчання моделей штучного інтелекту; Meta заперечувала таку практику.

Італійський орган також залишив за собою право окремо оцінити нову функцію, запущену у 2026 році, яка дозволяє обробляти вміст користувацьких галерей у хмарі. Штраф становить приблизно 0,47% світового виторгу групи.

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