Італія перемогла Францію 3:1 і очолила групу Ліги націй — Interia Sport

Збірна Італії у Мілані обіграла Францію з рахунком 3:1 у матчі п’ятого туру Ліги націй та вийшла на перше місце у групі. Французька команда проводила гру без Кіліана Мбаппе й Орельєна Чуамені, а перед зустріччю мала три очки переваги над італійцями. Про перебіг матчу повідомляє Interia Sport.

Швидкий гол Франції та відповідь господарів

Франція відкрила рахунок уже на дев’ятій хвилині. Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма невдало розпочав атаку від власних воріт і віддав м’яч Мікаелю Олісе, який скористався помилкою та забив гол.

Італійці зрівняли рахунок у 26-й хвилині: Франческо Еспозіто вдало зіграв у штрафному майданчику та відправив м’яч у сітку. Перший тайм завершився за рахунку 1:1, а після перерви обидві команди вийшли без замін у складах.

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Пенальті та вирішальна перевага Італії

На 60-й хвилині Еспозіто не реалізував пенальті. Однак уже за три хвилини італійці вийшли вперед: Давіде Фраттезі завершив атаку після передачі Федеріко Дімарко до штрафного майданчика. Під час другого гола господарів тренер Франції Зінедін Зідан емоційно реагував на події біля поля.

На 75-й хвилині Франческо Еспозіто реалізував ще один одинадцятиметровий удар. Воротар французів Майк Меньян не зміг відбити м’яч, а збірна Італії втримала перевагу до фінального свистка. Для Зідана це була перша поразка на чолі Франції після трьох перемог і однієї нічиєї в попередніх матчах Ліги націй.

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