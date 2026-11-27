Збірна Італії з баскетболу на своєму майданчику обіграла Туреччину з рахунком 86:72 у матчі групи J другого раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу FIBA з баскетболу 2027 року. Для турецької команди ця поразка стала першою у відбірковій кампанії, повідомляє Anadolu Agency.

Зміна лідера після першої чверті

Початок гри був рівним: у складі Італії результативно діяв Момо Діуф, а за Туреччину забивали Малакі Флінн і Фуркан Коркмаз. У дев'ятій хвилині Онуралп Бітім влучив триочковий, після чого гості повели 20:13.

Італійці відповіли ривком 9:0, зокрема двома триочковими наприкінці чверті, та завершили її з перевагою 22:20. На старті другого відрізка Туреччина знову вийшла вперед — 25:22, у чому важливу роль відіграв Догуш Оздеміроглу.

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Вирішальна третя чверть

Італія скористалася помилками суперника й у 16-й хвилині відірвалася на сім очок — 38:31 після влучань Ніко Манньйона. Турецька команда зуміла повернути лідерство наприкінці першої половини: після кидка Їґіта Онана рахунок став 41:40. Втім, на велику перерву господарі пішли за переваги 44:41.

У третій чверті Італія переграла Туреччину 19:11 і перед заключним періодом вела 63:52. У фінальній десятихвилинці Метекан Бірсен і Коркмаз допомогли скоротити відставання до чотирьох очок, однак італійці відповіли чотирма триочковими та довели матч до перемоги. Це була шоста загальна перемога Італії у кваліфікації та перша у другому раунді.

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