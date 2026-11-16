Італія планує розробити власну вертикальну пускову установку для військових кораблів, здатну запускати крилаті ракети для ударів по наземних цілях. Нову систему мають встановлювати на фрегати FREMM EVO та есмінці класу DDX, повідомляє Breaking Defense.

Вимоги до нової системи

Проєкт передбачено у багаторічному оборонному документі Італії Documento Programmatico Pluriennale на 2026–2028 роки. У ньому вказано, що пускова установка має бути сумісною з ракетою Stratus LO — малопомітною крилатою ракетою для ударів по наземних цілях, яку компанія MBDA розробляє для збройних сил Франції, Великої Британії та Італії.

Виробника установки в документі не названо. Водночас італійський профільний журнал Rivista Italian Difesa повідомив, що система, ймовірно, матиме модульну конструкцію з вісьмома комірками для зберігання та запуску ракет.

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Ракета Stratus LO та нові кораблі

MBDA характеризує Stratus LO як високодозвукову малопомітну ракету дуже великої дальності. Її передбачають для ударів углиб території, протикорабельних завдань, знищення засобів протиповітряної оборони противника та ураження важливих повітряних цілей.

Той самий оборонний план також передбачає придбання двох фрегатів FREMM EVO. Їх має побудувати Orizzonte Sistemi Navali — спільне підприємство Fincantieri та Leonardo. На початку листопада компанії оголосили про реструктуризацію підприємства, яка має скоротити час виробництва фрегата на 18 місяців. Генеральний директор Fincantieri П’єрроберто Фольєро заявляв про ціль скоротити термін постачання кораблів класу FREMM із 54 до 36 місяців.

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