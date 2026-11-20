Міністерство транспорту Італії попередньо схвалило Tesla Assisted Driving — так у Європі компанія Tesla називає систему Full Self-Driving Supervised. Італія стала 12-ю європейською країною, що дозволила використання цієї системи, та першим великим ринком ЄС із таким рішенням.

Про рішення у п’ятницю повідомив віцепрем’єр і міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні. За його словами, відомство дало дозвіл після ретельної технічної перевірки можливості використання системи. Electrek зазначає, що Tesla Europe повідомила про майбутній початок розгортання системи, однак точної дати не назвала.

Водій залишається відповідальним

Tesla Assisted Driving належить до систем допомоги водієві другого рівня. Вона може кермувати, гальмувати, прискорювати автомобіль, проходити перехрестя та змінювати смуги руху. Водночас водій повинен постійно контролювати ситуацію на дорозі та несе повну відповідальність за керування автомобілем.

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Рішення Італії ухвалили до загальноєвропейського голосування. Комітет ЄС, який розглядає можливість визнання системи в усьому блоці, може проголосувати не раніше грудня.

Попередні дозволи в Європі

Першим систему 10 квітня схвалив нідерландський орган сертифікації транспортних засобів RDW відповідно до статті 39 регламенту ЄС про схвалення типу транспортних засобів. Після цього дозвіл на національному рівні визнали Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Словаччина та Словенія.

Перед рішенням Італії Tesla змінила назву Full Self-Driving у Європі після того, як Міністерство транспорту Німеччини назвало її оманливою. Компанія також зменшила допустиме перевищення швидкості з 50% до 10% понад встановлений ліміт. 16 листопада RDW схвалив суворіші вимоги до контролю за водієм, зокрема необхідність тримати руки на кермі на швидкості понад 130 км/год.

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