Італія повернула п’ятьох активісток, затриманих на Західному березі — TimesLIVE

Італія вранці 24 жовтня репатріювала п’ятьох активісток, яких цього тижня затримали ізраїльські силовики на Західному березі Йордану. Про їхнє звільнення та повернення на батьківщину повідомило Міністерство закордонних справ Італії, пише TimesLIVE.

Затримання в Кір'ят-Арбі

Жінок затримала ізраїльська поліція у четвер у Кір'ят-Арбі разом з іншими міжнародними активістами. Вони намагалися захистити палестинських фермерів, які збирали оливки на території Західного берега Йордану, окупованій Ізраїлем.

Увечері в п’ятницю представники посольства Італії в Тель-Авіві відвідали активісток в аеропорту. Дипломати повідомили, що вони перебували у хорошому фізичному стані.

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Насильство під час збору оливок

За даними ізраїльської правозахисної організації Yesh Din, від кінця вересня, коли розпочався цьогорічний сезон збору оливок, було зафіксовано понад 330 інцидентів насильства з боку поселенців. Серед них — напади, крадіжки та пошкодження дерев.

Палестинці, активісти та ООН заявляють, що цього року насильство різко посилилося. Ізраїльські служби безпеки, зі свого боку, наголошують, що серйозно ставляться до проявів насильства та злочинної діяльності. За даними Міністерства сільського господарства Палестинської адміністрації, оливки є основою палестинського аграрного сектору, який забезпечує близько 8% ВВП і понад 60 тисяч робочих місць.

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