Збірна Італії в Болоньї перемогла Іспанію у фіналі Кубка Девіса та здобула трофей четвертий рік поспіль. Вирішальним став парний матч, у якому Лоренцо Музетті й Андреа Вавассорі обіграли Карлоса Алькараса та Марселя Гранольєрса з рахунком 6:2, 7:5, повідомляє Sky Sports.

Перемога в парному матчі

Перед вирішальною грою команди обмінялися перемогами в одиночних зустрічах. У стартовому матчі Музетті поступився Рафаелю Ходару в першому сеті, а потім виграв із підсумковим рахунком 6:7 (4:7), 6:2, 6:1.

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Алькарас зрівняв становище для Іспанії, перемігши Флавіо Коболлі — 6:2, 7:6 (7:4). Після цього іспанець вийшов на корт і в парному поєдинку разом із Гранольєрсом.

Чемпіонський ейс

Вавассорі реалізував перший чемпіонський матчбол Італії ейсом, після чого гравці та тренери італійської команди вибігли на корт святкувати перемогу. Італійці здобули Кубок Девіса без свого лідера Янніка Сіннера, який не грав через травму.

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