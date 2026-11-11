Італія виділила €5 млн на допомогу затопленим таборам у Газі — Anadolu Agency

Італія запустила екстрену ініціативу обсягом €5 млн для надання негайної допомоги населенню Сектору Газа в Палестині після сильних підтоплень таборів для переміщених осіб. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Екстрене фінансування

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що повені останніх днів ще більше погіршили гуманітарну ситуацію в Газі. За його словами, нову програму допомоги активували через італійську систему співробітництва задля оперативної підтримки населення.

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Наслідки негоди

Зливи та сильний вітер затопили 70 тисяч наметів, унаслідок чого переміщені палестинські родини залишилися без укриття. Посадовці також заявили, що пошкоджена інфраструктура та нестача обладнання ускладнюють екстрене реагування.

Потреба в укритті

За даними урядового медіаофісу, шторм, що почався пізно ввечері в п’ятницю, також спричинив обвалення десятків стін. Попередньо збитки оцінили приблизно у $3 млн. Агентство ООН у справах палестинських біженців UNRWA повідомило, що 1,98 млн людей, або близько 94% населення Гази, потребують укриття та інших предметів першої необхідності. За результатами опитувань у червні, 58% жителів мали критичні або катастрофічні потреби в житлі.

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