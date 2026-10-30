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Італія вимагає звільнити п’ятьох затриманих на Західному березі — ANSA English

Федір Криштовський 30 Жовтня 2026 11:24
Італія вимагає звільнити п’ятьох затриманих на Західному березі — ANSA English

Міністерство закордонних справ Італії закликало негайно звільнити п’ятьох італійських активістів, яких у четвер затримали на Західному березі річки Йордан. Вони супроводжували палестинських фермерів під час збору оливок, повідомляє ANSA.

Затримання біля Аль-Луббан аль-Гарбіє

За даними італійського зовнішньополітичного відомства, групу затримали поблизу села Аль-Луббан аль-Гарбіє. На момент повідомлення активістів утримували у поліцейській дільниці.

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Другий випадок за тиждень

Це вже другий подібний інцидент за тиждень. На вихідних іншу групу з п’ятьох італійських активістів депортували до Італії. Їх також затримали за схожих обставин, коли вони намагалися допомогти захистити палестинців від насильства з боку ізраїльських поселенців.

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні раніше назвав затримання попередньої групи активістів неприйнятним, оскільки, за його словами, вони не робили нічого неправомірного.

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