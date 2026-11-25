Італійські посадовці заявили, що у 2026 році країна спрямувала на оборону та внутрішню безпеку суму, еквівалентну 2,8% ВВП. Водночас цей показник не вказано прямо в оприлюдненому оборонному бюджеті країни, повідомляє Defense News.

За словами посадовців, 2,1% ВВП припало на основні оборонні видатки, а ще 0,7% — на внутрішню безпеку. Таким чином Рим заявляє про виконання проміжного зобов’язання, взятого на липневому саміті НАТО, на шляху до цілі Альянсу витрачати 5% ВВП до 2035 року.

Структура оборонних витрат

Ціль НАТО у 5% ВВП розподілена на 3,5% основних оборонних видатків і 1,5% витрат на внутрішню безпеку. У бюджеті Італії на 2026 рік видатки на армію, флот і військово-повітряні сили — інвестиції, персонал, експлуатацію та обслуговування — можна розрахувати на рівні 23,6 млрд євро. Це на 1,1 млрд євро більше, ніж торік.

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Із цієї суми 9,33 млрд євро припадає на інвестиції та закупівлі з бюджету Міністерства оборони. Після додавання фінансування закупівель від Міністерства підприємництва загальний обсяг перевищує 12 млрд євро. Сукупна вартість видатків за окремими програмами становить 12,77 млрд євро.

Видатки, що враховує НАТО

Звичайний оборонний бюджет, до якого включено витрати на воєнізовану поліцію карабінерів та інші статті, становить 32,4 млрд євро. Інтегрований оборонний бюджет, який також охоплює всі видатки Міністерства підприємництва, фінансування закордонних військових місій і кошти ЄС на кіберзахист, сягнув 36,79 млрд євро.

Після додавання пенсійних виплат і видатків інших міністерств, які НАТО зараховує до оборонних, сума зросла до 48,31 млрд євро, або 2,1% ВВП. Решта 0,7% ВВП, за словами анонімних урядових джерел видання, витрачається поза межами оборонного бюджету на прикордонний контроль, боротьбу з тероризмом, захист енергетичної інфраструктури та підготовку до криз. Defense News оцінило ці витрати приблизно у 16,1 млрд євро.

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