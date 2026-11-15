Італія запропонувала Німеччині статус спостерігача в GCAP — The Japan Times

Італія офіційно запропонувала Німеччині отримати статус спостерігача в Global Combat Air Program (GCAP) — спільній програмі Рима, Лондона і Токіо зі створення винищувача шостого покоління. Такий статус має стати негайним механізмом обміну інформацією та кроком до подальшого повноправного вступу Берліна до програми, повідомляє The Japan Times.

Позиція Італії

Міністерство оборони Італії заявило, що країна завжди висловлювала готовність прийняти Німеччину до GCAP. У відомстві наголосили, що пропозиція щодо статусу спостерігача не має на меті обмежити майбутню роль Німеччини в програмі.

Заява італійського міністерства стала відповіддю на публікацію Financial Times. Видання раніше писало, що Італія нібито відхилила ініціативу Великої Британії розглянути приєднання Німеччини та наполягала на обмеженому статусі спостерігача без участі в проєктуванні й розробці літака.

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Рішення Німеччини очікують у березні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку місяця заявив, що очікує рішення щодо можливого вступу країни до GCAP до кінця березня. Раніше Німеччина відмовилася від проєкту Future Combat Air System, який реалізовувала з Францією.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що обговорення можливого приєднання інших держав відбуватиметься спільно з партнерами по GCAP. Програма передбачає введення в експлуатацію малопомітного винищувача шостого покоління до середини 2030-х років, хоча вона вже зіткнулася з бюджетним тиском.

За словами Пісторіуса, альтернативою GCAP може бути окремий проєкт Airbus у співпраці з іншими європейськими партнерами, розрахований на початок 2040-х років.

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