Італія збільшила видатки на GCAP до €875 млн у 2026 році — Defense News

Італія передбачила €875 млн на програму винищувача шостого покоління GCAP у 2026 році, одночасно скоротивши фінансування нових танків і бойових машин. Дані містяться в оборонному бюджеті Італії на 2026 рік, який Міністерство оборони передало парламенту для затвердження, повідомляє Defense News.

Фінансування GCAP зросло порівняно з €625 млн торік і суттєво перевищило €275 млн, які попередній бюджетний документ прогнозував на 2026 рік. У 2027 році Італія планує витратити на програму €696 млн.

Програма винищувача GCAP

GCAP передбачає створення винищувача шостого покоління спільно Італією, Великою Британією та Японією. У липні країни-учасниці надали 18-місячний контракт на розробку вартістю £4,6 млрд, або $6,1 млрд, промисловому консорціуму Edgewing, до якого входять компанії, що створюють літак.

Видання також зазначає, що Німеччина, за повідомленнями, розглядає можливість долучитися до GCAP після краху її плану зі створення винищувача FCAS разом із Францією.

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Фінансування важкої техніки

Бюджетний документ передбачає €177 млн у 2026 році на дві програми нових важких армійських машин та модернізацію застарілих італійських танків Ariete. Це менше за €281 млн торік і значно нижче за €425 млн, які попередній бюджетний документ прогнозував на цей рік.

Італія працює з Rheinmetall над програмою, що передбачає постачання 1050 бойових машин Lynx і 272 танків Panther у межах угоди на €23 млрд. У липні міністр оборони Гвідо Крозетто заявив про скорочення вартості програми на 18%. Водночас новий бюджет прогнозує зростання фінансування трьох програм до €872 млн у 2027 році.

На програму винищувачів F-35, що передбачає закупівлю 115 літаків, Італія витратила €782 млн у 2026 році — менше за €961 млн, які раніше планували виділити. Підрахунок Defense News за видатками на окремі програми становить €12,8 млрд — на €307 млн більше за €12,5 млрд, отримані виданням під час підсумовування програм у бюджеті 2025 року. Водночас видання не бачило розділу нового документа із загальними оборонними видатками.

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