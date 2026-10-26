Італійська газета повідомила про 3 тисячі тонн російського вантажу в Тобруку — Interia

У лівійському порту Тобрук, за даними Interia, вивантажили близько 3 тисяч тонн вантажу, який італійська газета Corriere della Sera називає російським військовим обладнанням. Видання дійшло такого висновку на підставі супутникових знімків компанії Vantor. Росія, держава-агресор, могла доправити вантаж до Лівії двома торговельними суднами.

Логістичне обладнання

Лівійський аналітик Джалель Харшауї з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні заявив Corriere della Sera, що переважну частину вантажу становило логістичне обладнання. За його словами, Росія постачає засоби для спорудження укріплень і проведення операцій на відстані сотень кілометрів від чотирьох наявних баз.

Ці об'єкти розташовані на територіях, які контролюють сили Хафтара: поблизу Бенгазі та Сирта на узбережжі, в Ель-Джуфрі в центральній частині країни, а також у Брак-еш-Шаті на південному заході Лівії.

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Активність на півдні Лівії

На думку Харшауї, Росія прагне діяти передусім на півдні країни — біля кордону з Нігером і в районі стику кордонів Нігеру та Чаду. Аналітик вважає, що Москва хоче відігравати роль арбітра в регіоні.

Corriere della Sera пише, що посилення російської присутності в Лівії може дати їй більший контроль над міграційними маршрутами. Газета припускає, що це потенційно може дозволити використовувати мігрантів для саботажу або провокацій, а також стверджує, що Росія розширює діяльність у Лівії для дестабілізації Європи з боку Середземного моря.

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