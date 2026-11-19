Італійська компанія Alpitronic планує інвестувати $33,94 млн у підприємство зі складання швидкісних зарядних станцій для електромобілів у Форт-Міллі, штат Південна Кароліна, США. Завод планують запустити в лютому 2027 року, повідомляє InsideEVs.

Виробництво та робочі місця

Площа нового об’єкта становитиме 173 315 квадратних футів, або близько 16,1 тис. квадратних метрів. На підприємстві планують створити 70 робочих місць. Окрім складання обладнання, майданчик виконуватиме функції лабораторії тестування, центру ремонту, логістичного хабу та складу.

Штаб-квартира Alpitronic у Північній Америці розташована в Шарлотті, штат Північна Кароліна, а глобальна — в італійському Больцано. У 2024 році компанія відкрила свій перший локальний виробничий майданчик у штаті Вісконсин.

Зарядні системи HYC400 і HYC1000

На заводі у Форт-Міллі складатимуть зарядні системи HYC400 та HYC1000. Модель HYC400 може подавати до 400 кВт потужності одному підключеному електромобілю без окремої силової шафи. Такі зарядні пристрої, зокрема, використовують Ionna та Walmart.

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Система HYC1000 складається із силової шафи потужністю 1 МВт і до чотирьох зарядних стійок. Кожна зі стійок може передавати одному електромобілю до 600 кВт та мати два роз’єми. Система може динамічно розподіляти доступну потужність між автомобілями.

У компанії заявляють, що використання компонентів із карбіду кремнію зменшує втрати енергії. За даними Alpitronic, такі модулі забезпечують ефективність до 97,5% і дають змогу робити зарядні пристрої компактнішими, тихішими та такими, що менше нагріваються.

Для покриття витрат на поліпшення будівлі компанія також отримає $200 тис. гранту Set-Aside від Ради координації економічного розвитку округу Йорк.

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