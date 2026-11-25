Італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне оголосила про завершення кар’єри через травму, яка не дозволяє їй змагатися на найвищому рівні. Про рішення 36-річної спортсменки повідомляє Channel NewsAsia.

Повернення на схил

Бріньоне 25 листопада заявила, що повернулася на схил уперше після операції, проведеної в серпні. Тоді їй видалили пластину та гвинти, які встановили в лівому коліні торік. Після двох днів на снігу спортсменка дійшла висновку, що її нога ще не відновилася повністю, а біль залишається надто сильним для продовження виступів.

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Олімпійські перемоги після важкої травми

У лютому Бріньоне здобула дві золоті медалі домашніх Олімпійських ігор Мілан—Кортіна 2026 — у супергіганті та гігантському слаломі. Це сталося через десять місяців після падіння на чемпіонаті Італії, внаслідок якого вона отримала численні переломи ноги та розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

Про завершення змагальної кар’єри лижниця повідомила у відео, оприлюдненому Федерацією зимових видів спорту Італії.

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