Італійські ліги та федерація виступили проти реформи календаря FIVB — Interia Sport

В Італії чоловіча Lega Pallavolo Serie A, жіноча Lega Volley Femminile та Італійська федерація волейболу спільно виступили проти пропозиції Міжнародної федерації волейболу FIVB щодо нового міжнародного календаря на наступний олімпійський цикл. Організації заявили, що реформа може створити ризики для фізичного і психічного здоров’я спортсменів та негативно позначитися на сталому розвитку волейболу. Про це повідомляє Interia Sport.

Які зміни пропонує FIVB

Запропонована модель передбачає поділ сезону національних збірних на дві частини: проведення Ліги націй улітку, а чемпіонатів світу й континентальних першостей — узимку. Такий формат означатиме кількатижневу паузу в національних клубних чемпіонатах.

Італійські організації назвали структурною проблемою чинного розкладу обмежений час для внутрішніх першостей, які, за їхньою оцінкою, фактично вміщуються у сім місяців. На їхню думку, нова пропозиція не усуває цю проблему, а лише перерозподіляє зобов’язання між національними та міжнародними турнірами, що може ще більше навантажити всю систему.

Три застереження італійської сторони

У спільній заяві назвали три ключові претензії до проєкту. По-перше, йдеться про більшу кількість матчів, щільніший графік і більше пікових періодів навантаження, які можуть скоротити час на відновлення гравців. По-друге, італійська сторона вважає, що перерва в грудні та січні зменшить значення національних ліг, позбавивши їх важливого періоду для аудиторії, спонсорів, телевізійних прав і вболівальників.

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Третім застереженням є те, що реформа, на думку підписантів, не розширює простір для проведення внутрішніх чемпіонатів, а ще більше обмежує його. «Без клубів і спортсменів немає волейболу», — наголосили автори заяви.

Позиція Італії відрізняється від оцінки польської сторони. Президент Польської федерації волейболу Себастьян Свідерський підтримав зміни, водночас висловивши застереження щодо окремих елементів календаря, зокрема термінів проведення Клубного чемпіонату світу. Польська волейбольна ліга також закликала переглянути чинний календар. Європейська конфедерація волейболу CEV заявила, що міжнародний календар на 2024–2028 роки недостатньо сприяє довгостроковому розвитку цього виду спорту та потребує перегляду.

Президент FIVB Фабіо Азеведо, коментуючи дискусію, захистив основні засади реформи та повідомив, що федерація представить оновлену пропозицію з урахуванням зауважень до початкового проєкту.

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