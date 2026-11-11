Італійські профспілки закликали скасувати скорочення у школах — ANSA English

Профспілки працівників освіти в Італії закликали уряд скасувати скорочення педагогічного та адміністративно-технічного персоналу, передбачені проєктом бюджету на 2027 рік. Вони заявили, що не можуть погодитися з новими скороченнями після попередніх обмежень штатів.

Вимога скасувати скорочення

Позицію профспілок Snals Confsal, Cisl Scuola, Uil Scuola та Anief озвучили 11 листопада на пресконференції в Римі. Як повідомляє ANSA English, організації вимагають вилучити з бюджетної пропозиції скорочення вчителів і працівників адміністративного, технічного та допоміжного персоналу.

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Підрахунок втрачених посад

Генеральна секретарка Cisl Scuola Івана Барбаччі заявила, що уряд називав скорочення 2025 року тимчасовими. За її словами, нинішні заходи фактично означають повторення попереднього скорочення. Сукупно два етапи, як стверджують профспілки, становитимуть втрату 14 808 посад.

Генеральний секретар Uil Scuola Rua Джузеппе Д'Апріле заявив, що настав час інвестувати в державні школи, а не шукати можливостей для економії коштів.

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