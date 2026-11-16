Італійські школи знову отримали погрози вибуху, евакуацій не було — ANSA English
Школи в кількох містах Італії в понеділок отримали електронні листи з погрозами вибуху, але станом на час публікації повідомлень про евакуацію не надходило. У листах стверджувалося, що вибуховий пристрій має здетонувати за 40 хвилин.
Вказівки МВС
Як повідомляє ANSA English, Міністерство внутрішніх справ Італії в п’ятницю надіслало циркуляр із рекомендаціями щодо реагування на погрозливі повідомлення. У відомстві зазначили, що погрози, надіслані масовими електронними листами, не слід вважати достовірними.
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Умови для евакуації
Згідно з циркуляром міністерства, пропозицію евакуювати будівлю мають подавати поліція або префектура. Для цього, зокрема, мають бути виявлені підозрілі предмети, зафіксовані аномалії, які можуть бути пов’язані з погрозою, або наявні дані про попередні інциденти, повідомлення чи розвідувальна інформація.
Минулого тижня тисячі італійських шкіл отримали неправдиві повідомлення про замінування. Тоді в середу евакуювали сотні будівель, а в четвер — десятки. Нові листи були підписані ініціалами «M.A.» — ініціалами Михайла Андропова, ім’я якого використовували в погрозах минулого тижня.