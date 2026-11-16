Італійські школи знову отримали погрози вибуху, евакуацій не було — ANSA English

Школи в кількох містах Італії в понеділок отримали електронні листи з погрозами вибуху, але станом на час публікації повідомлень про евакуацію не надходило. У листах стверджувалося, що вибуховий пристрій має здетонувати за 40 хвилин.

Вказівки МВС

Як повідомляє ANSA English, Міністерство внутрішніх справ Італії в п’ятницю надіслало циркуляр із рекомендаціями щодо реагування на погрозливі повідомлення. У відомстві зазначили, що погрози, надіслані масовими електронними листами, не слід вважати достовірними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови для евакуації

Згідно з циркуляром міністерства, пропозицію евакуювати будівлю мають подавати поліція або префектура. Для цього, зокрема, мають бути виявлені підозрілі предмети, зафіксовані аномалії, які можуть бути пов’язані з погрозою, або наявні дані про попередні інциденти, повідомлення чи розвідувальна інформація.

Минулого тижня тисячі італійських шкіл отримали неправдиві повідомлення про замінування. Тоді в середу евакуювали сотні будівель, а в четвер — десятки. Нові листи були підписані ініціалами «M.A.» — ініціалами Михайла Андропова, ім’я якого використовували в погрозах минулого тижня.

Читай нас у