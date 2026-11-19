Lamborghini представила Temerario Spyder — відкриту версію гібридного суперкара Temerario потужністю 907 к. с. Автомобіль отримав складаний жорсткий дах, який опускається вертикально за сидіннями. Як повідомляє Motor1, це перший кабріолет марки з висувним жорстким дахом.

Дах і керованість

У Lamborghini заявляють, що вертикальне розміщення даху у складеному вигляді дає змогу зберегти керованість на рівні купе Temerario. За даними компанії, центр ваги Spyder стає нижчим на 3 мм і не зміщується назад, оскільки дах залишається між передньою та задньою осями.

Для порівняння, традиційна схема зберігання складаного даху, за оцінкою Lamborghini, піднімає центр ваги на 7 мм і зміщує його на 11 мм назад. Дах приводять у рух електричні актуатори; відкривати або закривати його можна на швидкості до 31 милі на годину. Автомобіль також має систему обігріву шиї, що може нагріватися до 113 градусів за Фаренгейтом.

Гібридна силова установка

Temerario Spyder оснащений 4,0-літровим V8 із двома турбокомпресорами та трьома електромоторами з осьовим магнітним потоком. Сукупна віддача становить 907 к. с. і 590 фунт-футів крутного моменту. Двигун розкручується до 10 000 обертів за хвилину, а в режимі Launch Control межа короткочасно підвищується до 10 250 обертів.

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За заявою Lamborghini, суперкар прискорюється від 0 до 62 миль на годину за 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 213 миль на годину. Для моделі також пропонують опційну титанову вихлопну систему Akrapovič.

Пакет Alleggerita

Покупці можуть замовити пакет Alleggerita, покликаний знизити масу автомобіля. До нього входять елементи з полімеру, армованого вуглецевим волокном, зокрема передній сплітер, кришка моторного відсіку, панелі днища та накладки на пороги. Додатково доступні колеса з вуглеволокна, які зменшують непідресорену масу.

За інформацією видання, Spyder коштуватиме приблизно на 3% дорожче за купе. Lamborghini розраховує, що попит на відкриту версію може зрівнятися з продажами купе або перевищити їх.

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