Італійський банк UniCredit запустив для роздрібних клієнтів сертифікат, прив’язаний до динаміки біткоїна. Продукт розрахований на шість років, передбачає обмеження максимальної дохідності на рівні 65% і обіцянку повернути початково вкладені кошти в дату погашення, повідомляє CoinDesk.

Умови сертифіката

Сертифікат відстежує iShares Bitcoin ETP компанії BlackRock, однак його власники не купують і не володіють біткоїнами безпосередньо. Мінімальна сума інвестиції становить 1 000 євро, а придбати сертифікат можна через фінансового радника UniCredit.

За умовами продукту, інвестиція в 1 000 євро може зрости до 1 650 євро на дату погашення, навіть якщо біткоїн за цей час подорожчає більше. Якщо вартість біткоїна знизиться, UniCredit обіцяє повернути початкову суму після завершення шестирічного строку.

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Ризики та строки

Обіцянка банку повернути початкову суму стосується інвесторів, які утримуватимуть сертифікат до погашення. Ті, хто продадуть його раніше, можуть зазнати збитків. Повернення коштів також залежить від спроможності UniCredit виконати свої зобов’язання.

Сертифікат номінований у євро та котирується на Мюнхенській фондовій біржі. Підписка на продукт триватиме до 18 грудня, а погашення заплановане на 22 грудня 2032 року. Пропозиція надає приблизно 8 млн клієнтів UniCredit в Італії доступ до зміни ціни біткоїна через банківський інвестиційний продукт.

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