Італійський ювелір Паоло Булгарі, який допоміг перетворити сімейний бренд на міжнародну люксову групу, помер у віці 89 років. Про смерть ювеліра повідомляє Cyprus Mail з посиланням на заяву його родини, підтверджену компанією Bulgari, що нині входить до французької групи LVMH.

Родинний ювелірний дім

Паоло Булгарі народився в Римі 1937 року. Він був онуком Сотіріоса Вулгаріса — грецького срібляра з регіону Епір, який залишив Грецію, оселився в Італії та наприкінці XIX століття заснував справу, що згодом стала ювелірним домом Bulgari. Родина італійським способом змінила написання прізвища.

Булгарі приєднався до сімейного бізнесу у 1960 році, перед цим вивчавши право. Він здобув репутацію одного з провідних фахівців галузі з дорогоцінного каміння. Разом із братом Ніколою, а згодом і племінником Франческо Трапані він сприяв перетворенню римського ювелірного дому на міжнародну люксову групу.

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Розвиток бренду BVLGARI

З 1984 року Паоло Булгарі був головою компанії. За цей період BVLGARI, у назві якого використано класичну латинську літеру V замість U, розширив діяльність від ювелірних виробів до годинників, парфумів, аксесуарів і готелів. Компанія також відкривала магазини у великих містах світу, зокрема в Нью-Йорку, Парижі та Женеві.

Вироби Bulgari носили Елізабет Тейлор, Річард Бертон, Софі Лорен, Одрі Гепберн, Ніколь Кідман та Анджеліна Джолі. Попри зв'язок бренду зі світом розкоші, колеги згадували Булгарі як стриману людину, яка продовжувала працювати з клієнтами в історичному бутіку на римській вулиці Віа Кондотті. За даними італійських медіа, він створював ескізи прикрас майже до кінця життя.

У 2011 році родина Булгарі продала контроль над компанією LVMH у межах угоди вартістю близько 5 млрд доларів, завершивши понад століття сімейного контролю. Генеральний директор LVMH Бернар Арно заявив, що Паоло Булгарі відіграв ключову роль в успіху бренду, зберігаючи його італійський характер і римську спадщину.

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