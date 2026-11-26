Італійський банк UniCredit подав запит на проведення позачергових загальних зборів акціонерів німецького Commerzbank у Франкфурті. Мета — висунути власних представників до наглядової ради банку, повідомляє Tagesschau.

Необхідні дозволи отримано

UniCredit заявив, що отримав від польського органу фінансового нагляду останнє необхідне погодження для входження в Commerzbank. За даними видання, раніше згоду на придбання Commerzbank надали Європейська комісія та Федеральна резервна система США.

Дату позачергових зборів ще не визначили. Генеральний директор UniCredit Андреа Орчел раніше орієнтувався на їх проведення у першому кварталі 2027 року. Правління Commerzbank має розглянути заяву та скликати збори, якщо буде виконано передбачені законом умови.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі зміни в управлінні

Commerzbank повідомив, що в разі обрання Орчела можуть запропонувати членам наглядової ради як кандидата на посаду її голови. Для цього він має пройти регуляторну перевірку професійної придатності та надійності.

Новий склад наглядової ради потенційно зможе призначити нове правління, зокрема змінити керівництво банку на чолі з Беттіною Орлопп. Після цього Орчел планує реалізовувати стратегію, яка передбачає скорочення близько 7 тисяч робочих місць і зменшення міжнародної мережі Commerzbank.

Tagesschau також зазначає, що очікується можливе злиття Commerzbank із Hypovereinsbank — мюнхенською дочірньою структурою UniCredit. У травні UniCredit запропонував обмін акцій усім акціонерам Commerzbank і отримав доступ майже до 50% акцій німецького банку. Акціонери, які погодилися на обмін, мають отримати акції UniCredit не пізніше 7 грудня.

Читай нас у