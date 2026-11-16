Італійський суд запровадив нагляд над Revolut Bank UAB — Channel NewsAsia

Суд у Мілані, Італія, запровадив судове адміністрування щодо Revolut Bank UAB — зареєстрованого в Литві банку, який працює в Італії через місцеву філію. Рішення діятиме один рік. Як повідомляє Channel NewsAsia, суд вказав на «серйозні недоліки» у системі контролю банку за протидією відмиванню коштів.

Операції на 41,9 млн євро

У 39-сторінковому рішенні, з яким ознайомилося Reuters, зазначено, що недостатні запобіжники дали змогу 24 людям, які перебували під слідством або були засуджені за різні злочини, приховати фінансові потоки на загальну суму 41,9 млн євро у 2021–2026 роках.

За даними суду, інші кредитні установи подали 265 повідомлень про підозрілі операції, пов’язані з цими 24 особами, тоді як Revolut Bank UAB не подав жодного. Прокуратура Мілана та суд вважають, що банк не запровадив належного контролю, аби запобігати незаконній діяльності.

Revolut не є фігурантом кримінального розслідування. Нагляд стосується лише операцій банку в Італії та, як очікується, не позначиться на обслуговуванні роздрібних і корпоративних клієнтів.

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План усунення недоліків

Суд призначив двох судових адміністраторів із широкими повноваженнями щодо нагляду та перевірок. Вони мають подати попередній звіт упродовж 30 днів, а повну оцінку системи протидії відмиванню коштів — упродовж 90 днів.

Банк повинен виконати план із 15 пунктів: протягом п’яти днів призначити внутрішню контактну особу, а за 60 днів подати план усунення проблем із дотриманням вимог.

Судові дії пов’язані з перевіркою фінансової поліції Італії 2024 року щодо Revolut Digital Assets Europe — структури, яка надає криптовалютні послуги європейським користувачам. У звіті, завершеному в грудні 2024 року, поліція заявила про понад мільйон порушень правил перевірки клієнтів і зберігання даних, а також про 60 випадків неповідомлення про підозрілі операції. Матеріали передали до Міністерства економіки Італії, яке відповідає за адміністративні санкції.

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