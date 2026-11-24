Італійський тенісист Яннік Сіннер успішно переніс операцію на травмованому правому коліні у Фінляндії. Втручання провів фінський фахівець, професор Лассе Лемпайнен.

Операція та відновлення

Під час операції спортсменові подовжили клубово-великогомілковий тракт. За медичними даними, відновлення 25-річного тенісиста має тривати приблизно три місяці. Через це Сіннер, імовірно, пропустить Australian Open, який відбудеться у січні.

Про успішну операцію повідомляє ANSA English з посиланням на джерела.

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Тривала перерва

Сіннер не грав із липня, коли захистив титул на Вімблдоні та здобув п’ятий у кар’єрі титул турніру Великого шолома. У понеділок він прибув до Турку після рішення про операцію. За інформацією агентства, перед цим тенісист пройшов огляд у Лемпайнена в Мілані на вихідних.

На початку листопада Сіннер опустився з першого на друге місце світового рейтингу, поступившись лідерством німецькому тенісисту Александру Звєрєву після тривалої відсутності на корті.

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