Італійський тенісист Флавіо Коболлі втратив шанси пробитися до півфіналу ATP Finals у Турині, Італія, після поразки від американця Френсіса Тіафо — 6:7 (6:8), 0:6. Як повідомляє ANSA English, для італійця це була друга поразка на груповому етапі.

Друга поразка в групі

24-річний Коболлі, який посідає шосте місце у світовому рейтингу, раніше поступився Даніїлу Медведєву. У заключному матчі групи імені Івана Лендла він зіграє з іспанцем Карлосом Алькарасом, який уже гарантував собі вихід до четвірки найсильніших.

Після матчу Коболлі назвав цю поразку «найсумнішим матчем у моїй кар’єрі». Він зазначив, що виступ в Італії є водночас складним і мрійним досвідом, а також сказав, що йому шкода вболівальників, які завжди його підтримували.

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Оцінка матчу

Тенісист заявив, що не вважає тиск головною причиною невдачі. За його словами, характеристики корту не надто йому допомогли, а напередодні зустрічі він не зміг тренуватися так, як хотів.

Коболлі вважав, що в першому сеті мав більше можливостей, ніж суперник, і заслуговував на перемогу в ньому. Після програного тайбрейку він не зміг пояснити, що саме сталося далі. У матчі проти Алькараса італієць планує спробувати створити якомога більше проблем тенісисту, якого назвав найкращим за поточною формою.

Через травму коліна на турнірі не виступає Яннік Сіннер. Італійці Сімоне Болеллі та Андреа Вавассорі також програли другий матч у парному розряді та втратили можливість вийти до півфіналу.

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