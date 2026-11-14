ITV: жертв тортур могли незаконно розмістити в Кроуборо — The Guardian

У Великій Британії документальний фільм ITV показав можливі порушення під час розміщення шукачів притулку на колишній військовій базі в Кроуборо, графство Східний Сассекс. Як повідомляє The Guardian, журналіст ITV під прикриттям працював там фахівцем із соціального супроводу та знімав матеріали всередині колишнього військового навчального табору.

За даними авторів стрічки Inside The Asylum Camp, на об’єкті могли розмістити чотирьох або п’ятьох людей, які пережили тортури та не мали там перебувати. Минулого травня Високий суд визнав незаконною зміну політики Home Office, яка зобов’язувала людей, що пережили тортури, ділити кімнати з іншими. У Кроуборо шукачів притулку розміщують у великих спальнях.

Перевірки добробуту

Колишньою військовою базою керує компанія Clearsprings Ready Homes. Її працівники мають проводити для мешканців дві комплексні перевірки добробуту щомісяця. Водночас, за твердженням ITV, на прихованому відео персонал визнає, що не ставить усіх передбачених запитань та скорочує перевірки.

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Працівники також повідомляли про відставання від 1 000 перевірок, які належить виконувати щомісяця. Один зі співробітників на відео заявив, що позначки про занепокоєння щодо конкретних шукачів притулку в їхніх справах не мають значення і що до них більше нібито ніхто не повертається. На запитання журналіста, чи можуть люди залишитися без належної підтримки через поверхневі перевірки, працівник відповів ствердно.

Реакція правозахисників

Виконавча директорка благодійної організації Asylum Matters Луїза Калві назвала повідомлення про розміщення людей, які пережили тортури, у військових казармах жахливими. Вона заявила, що уряд має терміново переглянути використання таких таборів для проживання шукачів притулку.

Рішення Home Office розміщувати шукачів притулку на колишніх військових об’єктах у Кроуборо та Везерсфілді в графстві Ессекс викликало спротив місцевих жителів. Водночас поліція зафіксувала дуже низький рівень навіть дрібних правопорушень серед мешканців цих двох таборів. The Guardian звернувся до Home Office та Clearsprings Ready Homes по коментарі.

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