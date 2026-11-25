У провінції Ітурі на сході Демократичної Республіки Конго майже шість із десяти опитаних жінок і дівчат-підлітків заявили, що насильство або жорстоке поводження в їхньому житті почалося чи посилилося після початку спалаху Еболи. Про це свідчать попередні дані ЮНІСЕФ, повідомляє The Japan Times.

Опитування в Ітурі

Дослідники опитали 1062 жінок і дівчат віком від 15 років у п’яти медичних зонах Ітурі з 28 серпня до 15 жовтня. Моніторинг провели ЮНІСЕФ, конголезька жіноча організація SOFEPADI та Вашингтонський університет у Сент-Луїсі.

Понад третина респонденток повідомила про посилення контролю над їхніми пересуваннями, грошима або телефонами, а також про емоційне й психологічне насильство. Жінки та дівчата також повідомляли про фізичне й сексуальне насильство.

ЮНІСЕФ наголосив, що результати не встановлюють прямого причинного зв’язку між Еболою, заходами боротьби зі спалахом і насильством. Водночас вони вказують, що страх та порушення звичного життя через епідемію могли посилити тиск у домогосподарствах, які вже постраждали від багаторічного конфлікту, переміщення населення та нестабільності.

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Стрес через обмеження та нестача допомоги

Сім із десяти опитаних сказали, що їхні родини стикалися щонайменше з одним протиепідемічним заходом — ізоляцією, карантином або відстеженням контактів. Серед тих, хто повідомив про нове чи посилене насильство, дев’ять із десяти назвали стрес і страх, пов’язані з Еболою, чинниками, що цьому сприяли.

Кількість звернень до восьми безпечних просторів для жінок і дівчат, якими в Ітурі керує SOFEPADI, зросла майже втричі: з 1183 у січні—березні до 3548 у липні—вересні. Майже половина опитаних, які намагалися отримати допомогу чи підтримку, не змогла цього зробити.

Перебіг спалаху

Станом на 23 листопада в країні зафіксували 11 955 підтверджених випадків Еболи та 5867 смертей, що відповідає летальності майже 50%. Осередками епідемії є провінції Ітурі та Північне Ківу. За даними ЮНІСЕФ, від початку спалаху організація та її партнери надали допомогу понад 3300 постраждалим від гендерно зумовленого насильства в цих двох провінціях, однак програми захисту жінок і дітей мають дефіцит фінансування у 76%.

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