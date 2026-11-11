Юридична радниця Ізраїлю відмовилась від розмови у справі Нетаньягу — Jerusalem Post

Юридична радниця уряду Ізраїлю Галі Бахарав-Міара не братиме особистої участі в запропонованій суддями розмові у кримінальному процесі проти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в Єрусалимі. Водночас вона та державний прокурор Аміт Айсман залишаються відкритими до прямих переговорів про можливе узгоджене врегулювання справи, повідомляє Jerusalem Post.

Прокурорка Єгудіт Тірош, яка передала позицію Бахарав-Міари Єрусалимському окружному суду, заявила, що старші представники обвинувачення уповноважені представляти юридичну радницю та регулярно інформують її про перебіг слухань. За її словами, особиста поява Бахарав-Міари в суді за наявності команди обвинувачення не відповідає робочим процедурам ізраїльської прокуратури.

Позиція захисту та суддів

Адвокат Нетаньягу Аміт Хадад наполягав, що судді можуть викликати Бахарав-Міару незалежно від її бажання. Він послався на недавній виклик державного прокурора до Верховного суду та зазначив, що питання, які порушують у процесі Нетаньягу, є не менш важливими.

Ініціатива щодо закритого обговорення виникла після звернення адвоката Жака Хена, який представляє співобвинуваченого та колишнього контролюючого акціонера Bezeq Шауля Еловича. Суддя Одед Шахам пояснив, що Бахарав-Міара є посадовицею, яка зрештою відповідає за позицію обвинувачення у справі. Головуюча суддя Рівка Фрідман-Фельдман, відповідаючи на заперечення прокурорів щодо підстав для такого кроку, зазначила, що в цьому процесі є чимало незвичних обставин.

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Спроби домовитися

Судді раніше закликали обвинувачення переглянути обвинувачення в хабарництві у так званій справі 4000 та пропонували медіацію для пошуку узгодженого рішення. У червні 2023 року колегія вказала на труднощі з доведенням складу злочину щодо хабарництва й запропонувала розглянути можливість відкликання цього пункту. У червні цього року судді повторили таку оцінку, однак обвинувачення не змінило позиції.

Тірош також повідомила, що обвинувачення позитивно відреагувало на ініціативу президента Ізраїлю Іцхака Герцога провести переговори між сторонами, але Нетаньягу на неї не відповів. Ця ініціатива пов’язана з нерозглянутим проханням Нетаньягу про помилування та є окремою від пропозиції суддів поговорити з Бахарав-Міарою.

Процес, який почався у травні 2020 року, охоплює три справи. Нетаньягу обвинувачують у шахрайстві та зловживанні довірою в усіх трьох епізодах, а також у хабарництві у справі 4000. Він заперечує будь-які правопорушення.

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