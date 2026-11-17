Головний юрисконсульт Nvidia Тім Тетер погодився 2 грудня зустрітися з головами комітетів Палати представників Конгресу США для закритого інтерв’ю зі стенограмою. Розмова стосуватиметься контролю за експортом чипів штучного інтелекту, повідомляє The Hill.

Запит трьох комітетів

З проханням провести інтерв’ю з Тетером звернулися голова Комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст, голова комітету з питань Китаю Джон Муленар і голова комітету з розвідки Рік Кроуфорд. У листі вони просили представника компанії відповісти до вечора п’ятниці та попередили, що в разі відмови можуть видати повістку.

Законодавці хочуть обговорити контрабанду чипів для ШІ, можливе використання продукції Nvidia військовими структурами країн-супротивників США, а також повідомлення про можливе втручання в американську політику експортного контролю та розслідування, зокрема щодо Megaspeed.

Представник Nvidia заявив, що компанія очікує на зустріч із головами комітетів 2 грудня. За словами джерела, обізнаного з переговорами, Nvidia раніше пропонувала Тетеру виступити перед Комітетом Палати представників із закордонних справ у липні, жовтні та на початку листопада щодо перенаправлення ШІ-чипів, експортного контролю та Megaspeed, однак комітет відмовився.

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Розслідування щодо Megaspeed

Megaspeed — сінгапурська компанія у сфері дата-центрів. Міністерство торгівлі та Міністерство юстиції США розслідують, чи дотримувалася вона експортних обмежень на тлі побоювань щодо можливого переправлення чипів до Китаю.

Як писала The New York Times, минулого року Тетер звертався до агентів, які працювали у цій справі, заявивши, що заступник міністра торгівлі Джефф Кесслер дозволив компанії контактувати з ними. Невдовзі справу передали Міністерству юстиції, зазначало видання. Американські відомства повідомили, що після інспекції Megaspeed у червні кримінальне розслідування очолило Міністерство юстиції.

Посилена увага до Megaspeed виникла після того, як Дженсен Хуанг, який залишив посаду генерального директора Nvidia, визнав стосунки з колишньою топменеджеркою Megaspeed. Її підозрюють у роботі на китайську розвідку. Хуанг також погодився дати свідчення Конгресу 1 грудня.

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