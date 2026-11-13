Юристка заявила, що засуджені за сексзлочини можуть працювати у школах Естонії — ERR News

В Естонії нечітке формулювання Закону про захист дітей може дозволити людям, засудженим за сексуальні злочини, працювати в школах або дитячих садках на посадах, що формально не передбачають прямої роботи з дітьми. Таку оцінку висловила юристка Кярт Пормейстер, повідомляє ERR News.

Різне тлумачення обмежень

Закон забороняє працювати з дітьми особам, засудженим за сексуальні злочини, а також за ненавмисне або умисне вбивство. Роботодавці мають щороку перевіряти дані працівників у реєстрі судимостей, однак документ не містить переліку конкретних посад або установ.

На думку Пормейстер, норма забороняє роботу, що передбачає безпосередній контакт із дітьми в межах професійних обов'язків. Тому, за її оцінкою, людина, засуджена за сексуальний злочин, потенційно могла б працювати, наприклад, прибиральником у школі чи дитсадку. Юристка зазначила, що така робота не вимагає прямої взаємодії з дітьми, хоча випадковий контакт із ними можливий.

Міністерства юстиції та соціальних справ Естонії не погодилися з цим тлумаченням. Керівниця підрозділу розвитку та кримінальної статистики Мін'юсту Анна-Лійса Уйск заявила, що роботодавець має в кожному випадку оцінювати, чи контактуватиме працівник із дітьми. За її словами, безпосередній контакт охоплює і можливість особистої зустрічі з дитиною.

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Запропоновані зміни

Керівниця політики захисту дітей у Міністерстві соціальних справ Гелен Меумерс вважає, що чинний закон достатньо чіткий, хоча й не містить переліку посад, установ або послуг.

Міністерство юстиції подало поправки до Закону про захист дітей і Закону про реєстр судимостей. Вони передбачають автоматичну щомісячну, а не щорічну перевірку даних працівників, повідомлення Соціальної страхової ради про позбавлення працівника права працювати з дітьми та відображення фотографій осіб, яким через сексуальні злочини заборонено працювати з дітьми, якщо ці злочини були пов'язані з фізичним контактом із неповнолітніми.

Прокуратура підтримала задум змін, але поставила під сумнів, що фотографії підвищать безпеку. Там зазначили, що люди, які користуються фальшивими ідентифікаційними кодами, навряд чи будуть виявлені таким способом. Прокуратура також наголосила на потребі інвестицій у послуги у сфері психічного здоров'я, консультування, лікування та підготовку фахівців.

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