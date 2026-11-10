Іван Желізко отримав польське громадянство — Interia Sport

Колишній футболіст гданської «Лехії» Іван Желізко отримав польське громадянство разом зі своєю родиною. Це відкриває 25-річному опорному півзахиснику можливість представляти збірну Польщі, повідомляє Interia Sport.

Кар'єра в Польщі та Болгарії

Желізко провів три роки у «Лехії» та виступав у польській Екстраклясі. Під час останнього трансферного вікна він залишив Польщу, а з вересня грає за болгарський «Лудогорець» із Разграда.

У новому клубі футболіст регулярно виходить на поле та є одним із провідних виконавців команди. Він діє на позиції опорного півзахисника, тож потенційно може посилити середню лінію польської національної команди.

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Виступи за молодіжні збірні України

Раніше Желізко грав за молодіжні збірні України різних вікових категорій — від U17 до U23. Загалом на його рахунку 43 матчі за українські молодіжні команди.

Чи викличе футболіста до збірної Польщі, вирішуватиме її головний тренер Ян Урбан. У листопаді польська команда розпочала збір у Варшаві перед матчами дивізіону B Ліги націй проти Румунії 14 листопада та Швеції 17 листопада.

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