IWI та AIA планують виробляти зброю у Нідерландах — Jerusalem Post

Ізраїльська компанія Israel Weapon Industries (IWI) та нідерландська Artillerie Inrichtingen Armaments (AIA) планують налагодити у Нідерландах виробництво й складання систем озброєння IWI. У межах запланованої співпраці AIA виготовлятиме та складатиме гвинтівки ARAD 5 і кулемети NEGEV UX, повідомляє Jerusalem Post.

Поетапне виробництво

Складання продукції має розпочатися на майданчику AIA у Тілбурзі. Компанії також допускають можливість перенесення робіт на іншу локацію найближчим часом.

Виробництво планують запускати поетапно: спочатку — складання, далі — часткове виробництво у Нідерландах, а згодом — повне виробництво в країні. AIA не назвала конкретних строків реалізації проєкту та обсягів інвестицій.

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Технології та підтримка

IWI має передати нідерландському партнеру базові технології, експертизу щодо продукції та виробничі ноу-хау. AIA зі свого боку створюватиме виробничі потужності в Нідерландах, а також інфраструктуру для постачання і технічної підтримки цієї продукції.

Компанії очікують, що співпраця сформує основу для довгострокового виробництва, розвитку технічної експертизи та супроводу озброєнь протягом їхнього життєвого циклу в Нідерландах. За даними AIA, уряд Нідерландів не був залучений до цієї домовленості.

IWI відома, зокрема, розробкою пістолета-кулемета Uzi та є основним постачальником озброєння для Армії оборони Ізраїлю і поліції Ізраїлю.

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