Із нового аеропорту Західного Сіднея вилетів перший міжнародний рейс — Channel NewsAsia

У Сіднеї, Австралія, 26 жовтня з нового міжнародного аеропорту Західного Сіднея вилетів перший міжнародний рейс. Літак Air New Zealand прибув з Окленда вранці, а згодом вилетів у зворотному напрямку, започаткувавши рейси між Оклендом і західними передмістями Сіднея тричі на тиждень, повідомляє Channel NewsAsia.

Перший новий великий авіавузол за понад пів століття

Western Sydney International Airport став першою альтернативою головному аеропорту міста — Кінгсфорд-Сміт — після більш як чотирьох десятиліть планування. Новий аеропорт має одну злітно-посадкову смугу та є першим великим авіаційним хабом, відкритим в Австралії за понад 50 років.

Внутрішні рейси з аеропорту почали виконувати напередодні, 25 жовтня, а вантажні операції стартували в липні. Основним внутрішнім перевізником наразі є бюджетна авіакомпанія Jetstar, яка літає на Голд-Кост, до Мельбурна та Брісбена.

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Цілодобова робота та нові маршрути

На відміну від аеропорту Кінгсфорд-Сміт, для нового летовища не встановлено нічних обмежень на пасажирські польоти. Гендиректор Western Sydney International Airport Саймон Гікі заявив, що цілодобова робота надасть авіакомпаніям більше гнучкості для сполучення з глобальними хабами, а мандрівникам — більше варіантів подорожей.

Будівництво аеропорту коштувало 5,3 млрд австралійських доларів, або 3,7 млрд доларів США, без урахування транспортної інфраструктури навколо нього. Дістатися аеропорту можна автомобілем, однак пряме залізничне сполучення не очікується щонайменше до грудня 2027 року.

Аеропорт повідомив про запланований запуск міжнародних маршрутів Vietjet Air у січні 2027 року, Fiji Airways у березні 2027 року та Qatar Airways у грудні 2027 року. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе назвав відкриття аеропорту «чудовою новою главою» для країни та зазначив, що він має сприяти появі робочих місць та інвестицій у західній частині Сіднея.

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