Ізраїль 1 грудня відкриє прийом заявок на будівництво 2 167 будинків у E1 — Anadolu Agency

В Ізраїлі 1 грудня розпочнуть прийом заявок на будівництво 2 167 будинків у поселенському проєкті E1 на схід від окупованого Східного Єрусалима. Заявки прийматимуть до 28 грудня, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльські правозахисні організації Ir Amim, Bimkom і Peace Now. Вони називають цей поселенський проєкт незаконним.

Знесення будинків у районі E1

Організації повідомили про знесення будинків у палестинській бедуїнській громаді, що розташована в межах території проєкту. Також, за їхніми даними, 3 листопада там видали додаткові накази про знесення.

За словами правозахисників, підготовка до будівництва вже тривала до відкриття прийому заявок. Вони назвали графік торгів свідченням наміру уряду прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу просувати проєкт, доки він перебуває при владі.

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Інший тендер і звернення до генпрокурора

Окремий тендер на ще 1 234 будинки в районі E1 завершився незадовго до виборів 27 жовтня. Розгляд поданих заявок відклали до 19 листопада за вказівкою генерального прокурора, щоб не допустити використання заявок у виборчій кампанії.

У понеділок Ir Amim, Bimkom і Peace Now звернулися до генерального прокурора з проханням відкласти цей розгляд до вступу нового уряду на посаду. Організації попередили, що після розгляду заявок і підписання контрактів зупинити будівництво буде значно складніше.

За оцінкою правозахисників, реалізація проєкту E1 може відокремити окупований Східний Єрусалим від палестинських громад на схід від нього та порушити територіальний зв’язок між північною і південною частинами Західного берега. Проєкт також викликав широку міжнародну опозицію: уряди попереджали, що він ставить під загрозу перспективи життєздатної палестинської держави.

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