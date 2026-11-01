Ізраїль будує дороги між військовими постами на півдні Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльська армія будує нові дороги через гори та долини на півдні Лівану, щоб з’єднати військові пости. Про це з посиланням на Ліванське національне агентство новин NNA повідомляє Anadolu Agency.

Роботи у двох секторах

За даними NNA, будівництво відбувається в західному та центральному секторах південного Лівану, де ізраїльські сили, за твердженням агентства, облаштували військові пости на окупованій ліванській території. Роботи ведуться паралельно з операціями зі знесення споруд у цьому районі.

До центрального сектора належать Айта-аш-Шааб, Марун-ер-Рас, Бінт-Джбейль та Айтарун. Марун-ер-Рас розташований навпроти ізраїльського поселення Авівім через кордон. Західний сектор охоплює Накуру, Ярін, Дайру, Марвахін і Альма-аш-Шааб; у цьому районі дислоковані ліванська армія та Тимчасові сили ООН у Лівані UNIFIL.

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Переговори без прориву

Активність ізраїльських військових відбувається після військово-технічних переговорів Лівану та Ізраїлю за посередництва США, що пройшли 20–21 жовтня в Тампі, штат Флорида. Зустрічі завершилися без оголошеного прориву та спільної заяви. Сторони, за повідомленнями, домовилися продовжити переговори, однак розбіжності збереглися щодо виведення ізраїльських сил із Лівану та роззброєння «Хезболли».

Рамкова угода, укладена в червні, передбачає поступове виведення ізраїльських сил з окупованих ліванських територій в обмін на розгортання ліванської армії та роззброєння збройних угруповань. Попри це Ізраїль продовжує військові операції в Лівані. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, від 2 березня внаслідок атак загинули щонайменше 4386 людей, 12 407 дістали поранення, понад мільйон осіб були переміщені.

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